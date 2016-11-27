"الطب الشرعى": عينات جثمان مجدى مكين تحتاج 3 أسابيع لظهور نتائجها

كتب إبراهيم قاسم

قال الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى، إن العينات المأخوذة من جثمان مجدى مكين لن تظهر نتائجها إلا بعد 3 أسابيع من بداية تحليلها، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إرجاء عملية التحليل الخاصة بالعينات لمدة أسبوع.

وأوضح عبد الحميد لـ"اليوم السابع"، أن العينات التى تم أخذها من مخ مجدى مكين يجب وضعها فى محاليل تستغرق 3 أسابيع حتى تظهر نتائجها وهو ما يقوم به الأطباء الشرعيين حاليا.

وأضاف أنه فور الانتهاء من التقارير الخاصة بتحليل الصفة التشريحية للمجنى عليه سيتم إرساله إلى النيابة العامة.