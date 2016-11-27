أخصائى تغذية: 3 نصائح للقضاء على مشاكل الجهاز الهضمى

كتبت رانيا سعد الدين

مشاكل المعدة كثيرة، منها ما يتعلق بطريقة تناول الطعام الخاطئة، ومنها نتيجة الحالة النفسية السيئة، والتعرض لمواقف تسبب الضغط النفسى.

أكد الدكتور حمود العفيفى أخصائى التغذية العلاجية، أن هناك بعض المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمى، تعتبر الأشهر على الإطلاق، إذ يتعرض لها الأغلبية من الناس، ولتجنبها نقدم بعض النصائح البسيطة التى تحمينا من إزعاج أعراض المعدة.

1- تجنب الأطعمة الدسمة والحريفة

الإحساس بالحموضة فى المعدة خاصة فى الجزء العلوى من البطن يكون بسبب تناول أطعمة دسمة أو تحتوى على نسبة عالية من التوابل والمواد الحريفة خاصة فى وقت متأخر من الليل، موضحا أنه يجب تناول الطعام قبل النوم بساعات كافية، وتكون الوجبة خفيفة ولا تحتوى على مواد حريفة، وتأجيل مثل هذه الوجبات لفترة الغذاء وتناول معها كمية كبيرة من الماء.

2- تناول 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم

وقال أخصائى التغذية العلاجية إنه عند الشعور بالانتفاخ وألم فى المعدة بعد تناول الطعام، يجب عندها التأكد من وجود حالة من عسر الهضم، وعندها يجب على المريض تناول الطعام على دفعات ويكون الأفضل تناول 3 وجبات رئيسية، ووجبتان صغيرتان، حتى لا يحدث للمعدة ارتباك أثناء عملية الهضم.

3- احرص على تناول الزبادى والأطعمة المحتوية على الألياف

وأضاف: "يصاب بشكل دائم الأشخاص التى تعانى من متلازمة القولون العصبى بحالة من الإسهال أو الإمساك، وأحيانا خليط من الاثنين، وهنا يجب على المريض محاولة تناول الأطعمة المسلوقة والغنية بالألياف الطبيعية لمدة 6 شهور وتجنب جميع الأطعمة التى تعمل تؤدى إلى توتر القولون وعدم انتظام حركته، بالإضافة إلى الحرص على تناول الزبادى لما يحتوى على نسبة عالية من البكتريا المفيدة لصحة المعدة".