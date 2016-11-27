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ضبط 2 طن و 240 كيلو سكر مهربين للجيزة من بنى سويف

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ضبط 2 طن و 240 كيلو سكر مهربين للجيزة من بنى سويف ضبط 2 طن و 240 كيلو سكر مهربين للجيزة من بنى سويف

أرشيفية

مراسل «ONA»

ضبطت مديرية تموين بني سويف، خلال حملة تموينية مشتركة مع مباحث ، سيارة نقل الجيزة أثناء قيامها بتجميع السكر من محلات البقالة وتجار السوق السوداء في قري ومدينة الواسطي، لإعادة بيعه في السوق السوداء بمحافظة الجيزة بأسعار مرتفعة.

كانت حملة تموينية مشتركة بين مديرية تموين بني سويف ومباحث التموين، قد تمكنت من ضبط سيارة نقل الجيزة قيادة المدعو «ع. م»، 25 عامًا، وبجواره تاجر يدعي «ش.ع»، 26 عامًا، وبتفتيش السيارة تم العثور علي 2 طن و240 كيلو سكر.

حيث تبين من تحقيقات المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، أن السيارة تقوم بتجميع السكر من قري ومدينة الواسطي لبيعه في السوق السوداء في محافظة الجيزة، تم التحفظ علي المضبوطات وقائد السيارة والتاجر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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