حبس سائق 4 أيام بعد ضبطه بـ44 طربة حشيش بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

قرر أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة فى محافظة الغربية، حبس المتهم ع.ع.ا، ٤٠ سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية نمرة البصل مركز المحلة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته 44 طربة حشيش تزن 8 كيلو جرامات و110 أقراص ترامادول و27 ألفا و270 جنيها بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن الرائد محمد البرلسي رئيس مباحث مركز المحلة والنقباء عمرو منصور وأحمد الطحان معاونا مباحث المركز بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز من ضبط المتهم مستقلاً توك توك بقرية نمرة البصل وبحوزته ٤٤ طربة حشيش تزن ٨ كيلو جرامات و110 أقراص ترامادول و27 ألفًا و270 جنيهًا واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وبعرضه على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.