أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حبس سائق 4 أيام بعد ضبطه بـ44 طربة حشيش بالمحلة

Google+ Print
حبس سائق 4 أيام بعد ضبطه بـ44 طربة حشيش بالمحلة حبس سائق 4 أيام بعد ضبطه بـ44 طربة حشيش بالمحلة

>الغربية - مصطفى عادل

قرر أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة فى محافظة الغربية، حبس المتهم ع.ع.ا، ٤٠ سنة، سائق توك توك، ومقيم بقرية نمرة البصل مركز المحلة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته 44 طربة حشيش تزن 8 كيلو جرامات و110 أقراص ترامادول و27 ألفا و270 جنيها بقصد الاتجار.

 

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد  الغفار مدير إدارة البحث الجنائي بتمكن الرائد محمد البرلسي رئيس مباحث مركز المحلة والنقباء عمرو منصور وأحمد الطحان معاونا مباحث المركز بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز  من ضبط المتهم مستقلاً توك توك بقرية نمرة البصل وبحوزته ٤٤ طربة حشيش تزن ٨ كيلو جرامات و110 أقراص ترامادول و27 ألفًا و270 جنيهًا واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع وبعرضه على أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة قرر حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365