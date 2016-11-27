ارتفاع أسعار صرف الدولار في نهاية اليوم في البنوك الأربعة الكبرى

ارتفع سعر صرف الدولار خلال التعاملات في نهاية اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس وقت الإقفال، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سوق الصرف بالكامل وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

وسجل الدولار في البنك الأهلي 45ر17 للشراء، و8ر17 جنيه للبيع، مقارنة بأمس 4ر17 جنيه للشراء، و75ر17 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك مصر 47ر17 جنيه للشراء، و 82ر17 جنيه للبيع، مقارنة بأمس 41ر17 جنيه للشراء، 75ر17 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في بنك القاهرة 45ر17 جنيه للشراء، و85ر17 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس 4ر17 جنيه للشراء، و75ر17 جنية للبيع.. بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 55ر17 جنيه للشراء، و85ر17 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس 3ر17 جنيه للشراء، و75ر17 جنيه للبيع.

أ ش أ