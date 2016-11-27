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قيادي بـ«فتح»: الاحتلال المتهم الأول في قضية «الحرائق»

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قيادي بـ«فتح»: الاحتلال المتهم الأول في قضية «الحرائق» قيادي بـ«فتح»: الاحتلال المتهم الأول في قضية «الحرائق»

القيادي بحركة فتح، رأفت عليان

قال القيادي بحركة فتح، رأفت عليان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من سياساتها العدوانية خلال الآونة الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، إذ دأبت على قتل أبناء الشعب الفلسطيني بـ مُبرر وجود محاولات طعن، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين بـ حجة عدم وجود تراخيص قانونية.

وأضاف «عليان»، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامية سينار سعيد، أنّه: “بعد موضوع الحرائق، والاحتلال الإسرائيلي يُريد التطهير العرقي للعرب والفلسطينيين من الداخل المُحتل”.

وتابع «عليان»، أن من يَحرق هم مجموعات المستوطنين، والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، مدللاً على ذلك بتساؤل: “من حرق الطفل محمد أبو خضير، وغيره”، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يَعلم جيدًا عدوه، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي البغيض.
> وأكد «عليان» أن هناك مجموعة من المستوطنين يُشكلون مجموعات إرهابية على مدار سنوات طويلة، تقوم بحرق المساجد والمنازل والأطفال.

وندد «عليان» بالممارسات الإسرائيلية التي يرعاها نتنياهو، شخصيًا لتهجير الفلسطينيين، من أجل تغيير واقع الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى ضرورة مقاومة هذا الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة التحرك على مستوى القيادة الفلسطينية دوليًا، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه تلك الانتهاكات الإسرائيلية.

 

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