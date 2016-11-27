محافظ بني سويف يبحث الإستفادة من أراضي غير مستغلة بإهناسيا‎

مراسل «ONA»

قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، إن المحافظة لديها خطة لاستغلال كافة الموارد المتاحة في تحقيق تنمية في كافة المجالات بما يعود بشكل أساسي لخدمة المواطن السويفي، والتي من أهمها الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها الدولة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية للوصول إلى الإستغلال الأفضل لهذه الموارد.

وأكد محافظ بني سويف، خلال اجتماعه بوفد من الهيئة العامة للسكة الحديد، بديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، على بحث استغلال أراضي فضاء تحت ولاية الهيئة على مساحة 40 فدانا و19 قيراطا بطول 12 كيلو، والتي تقع بدائرة مركز ومدينة إهناسيا، بهدف الاستفادة من هذه المساحات للمنفعة العامة في مشروعات تنموية واستثمارية في مجالات عديدة، وعدم تركها عرضة للتعديات عليها دون استغلالها في الصالح العام.

وكلف حبيب، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مركز ومدينة أهناسيا لهذا الغرض، تختص بتحديد ورفع المسار وحدود الملكية الخاصة بالسكة الحديد على طول هذه المساحة، إضافة إلى تقسيمها إلى قطاعات متشابهة يحدد في كل منها أبعادها وجهة الولاية، والتعاملات التي تمت على هذه القطع “الاستخدامات المقننة” والتعديًات الواقعة عليها.

وكلف محافظ بني سويف، اللجنة بإعداد بيان بقرارات الإزالة الصادرة لتعديات على بعض هذه القطع، وبيان موقف المرافق بالقطاعات المختلفة مع وضع توصيات بالاستخدام الأفضل لهذه القطع على أن تنتهى اللجنة من عملها في غضون أسبوع.

وحضر الاجتماع المهندس مجدي الصبًاغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس الواضح أبو جبل وكيل وزارة الاسكان، والمهندس سيد الروبي رئيس مركز ومدينة أهناسيا، والمحاسب محمد عطية مدير الأملاك، والمهندس نهى خاطر مدير التخطيط العمراني.