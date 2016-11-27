60 دقيقة.. الحاوى يتقدم للأهلى أمام التعدين من ركلة جزاء

كتب رمضان حسن

أحرز وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى شباك التعدين بالدقيقة 60 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد أسوان في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: شريف إكرامي وعلى معلول وسعد الدين سمير وأحمد حجازى ومحمد هانى وحسام عاشور وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وجونيور أجاى وعمرو جمال.

بداية هجومية من الأهلي حامل اللقب الذى بادر بالغزو المبكر عن طريق الأجناب وانطلاقات مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ، وأهدر السعيد كرة خطرة في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية مرت بجوار قائم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 11 حرم القائم، النيجيري جونيور أجاي من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر بعد أن تسلم اللاعب الكرة وسددها قوية لتصطدم بالقائم وينجح دفاع التعدين في إخراجها.

وحصل التعدين في الدقيقة 17 على ركلة حُرة مباشرة، تصدى لها دفاع الأحمر، لتجد اللاعب هيثم مصطفى الذي وجّه الكرة بالرأس ناحية مرمى شريف إكرامي، لكن الحارس الدولي لم يجد صعوبة في التصدي لها، وضغط الأهلي بغية إحراز هدف التقدم عن طريق أجاي وتحركات نيدفيد ومؤمن زكريا، لكن دفاع التعدين نظم نفسه جيدا ومنع أي خطورة على مرمى أحمد حمدي.

وفي الدقيقة 35 حاول التعدين هز الشباك الحمراء بعد أن تسلّم باتريك ادو بينية خطيرة من إسلام سري لكن غياب التركيز حال دون إحراز أهداف، وردّ عمرو جمال برأسية قوية للغاية تصدى لها حارس التعدين أحمد حمدى.

واحتسب محمود عاشور ركلة حرة لصالح عبد العزيز إمام بعد أن تعرض لعرقلة قوية من جانب حسام عاشور، وأطلق إسلام سري قذيفة فى الدقيقة 42 علت مرمى شريف إكرامي ، وفي الدقيقة 45 ألغى الحكم هدفا للأهلي بداعي تسلل صانع الألعاب مؤمن زكريا ليطلق الحكم صافرة الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني دفع الأهلي بأول تغييراته بنزول صانع الألعاب وليد سليمان بدلا من عمرو جمال الذى لم يظهر بالمستوى المطلوب منه طوال الـ45 دقيقة التي شارك فيها.

وضغط الأهلي من الأجناب مستغلا سرعات الظهير الأيمن محمد هاني وتمريرات عبد الله السعيد على أمل إحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة 54 حصل التعدين على ركلة حرة سددها هشام عبد الحميد رائعة لتصطدم بالعارضة الحمراء وترفض دخول شباك إكرامي.

وفى الدقيقة 60 احتسب محمود عاشور ركلة جزاء للأهلي بعد ان لمست الكرة يد أحد مدافعي التعدين، وتصدى لها وليد سليمان لينجح في إحراز الهدف الأول