أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 27 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 27 / 11 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتى على رأسها إعلان قائمة مواجهة وادى دجلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الـ12 بالدورى وشهدت قائمة نادى الزمالك عودة أحمد رفعت واستبعاد محمد إبراهيم.

الزمالك يضم أحمد رفعت لقائمة مباراة دجلة ويستبعد محمد إبراهيم

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة محمد صلاح، قائمة الفريق استعداداً لمباراة وادى دجلة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى الأسبوع الـ12 لمسابقة الدورى الممتاز، والتى لم يحدث بها أى تغيير عن قائمة مباراة المقاولون باستثناء استبعاد محمد إبراهيم وضم أحمد رفعت. وتضم القائمة 20 لاعباً هم: أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح ورمزى خالد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى وأيمن حفنى ومعروف يوسف ومحمود جنش وباسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد رفعت والنيجيرى ستانلى والزامبى مايوكا وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم وعمر صلاح.

مرتضى منصور يمنع محمد إبراهيم من اللعب مع الشباب

رفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مشاركة محمد إبراهيم مهاجم الفريق الأبيض مع فريق الشباب بالنادي في بطولة الجمهورية. وتلقى أحمد عبد الحليم مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك قرارا من مرتضى منصور بعدم مشاركة إبراهيم مع فرق الشباب . وأكد مرتضى منصور لرئيس قطاع الناشئين بالنادي ، أنه يخشى من مشاركة اللاعب مع الناشئين خلال الفترة الحالية حتى لا يتعرض للإصابة وأنه يتمسك بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية بعدما أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات. الزمالك ينقل مران الغد لبتروسبورت

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، على نقل المران الجماعى غدا الاثنين، ليقام بملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس، استعدادا لملاقاة وادى دجلة بعد غد الثلاثاء فى نفس الملعب ضمن الأسبوع الـ 12 للدورى الممتاز.

جاء قرار الجهاز الفنى لنادى الزمالك بعد نقل المران الأخير قبل مواجهة المقاولون لملعب المباراة، مما جعل اللاعبين يظهرون بمستوى أفضل ليقرر الجهاز الفنى الاعتماد على هذه الطريقة خلال الفترة القادمة وإقامة المران الأخير قبل كل لقاء على ملعب المباراة.

باسم مرسى يعود للتشكيلة الأساسية للزمالك أمام وادى دجلة

استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد صلاح، على عودة باسم مرسى مهاجم الفريق إلى التشكيلة الأساسية بدلا من الزامبى إيمانويل مايوكا فى مباراة وادى دجلة، المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى إطار الأسبوع الـ 12 لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وشارك باسم مرسى خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة نادى الزمالك أمام المقاولون العرب فى المباراة، التى فاز فيها الأبيض بثلاثية نظيفة على ملعب بتروسبورت أمس السبت ضمن الأسبوع الـ11 للدورى، حيث إنه لم يبدأ اللقاء أساسيا وظهر على دكه البدلاء بسبب غيابه عن التدريبات الأخيرة لحصوله على إجازة الزواج.

نزلة برد تُبعد ريكو عن مران الزمالك