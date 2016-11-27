الجخ يلقى قصيدة "عبروا الرجال القنال".. ويؤكد: أيوة أنا "طبال" لشهداء جيشنا

كتب إبراهيم حسان

علق الشاعر هشام الجخ، على التعليقات الساخرة من الوقوف بجانب الجيش المصرى والرد على أى ادعاءات كاذبة قد تطوله ووصف الدفاع عنه بـ"التطبيل"، بقوله "الناس دى عيانة، وهو أنا لما أتباهى وأحط رجل على رجل فى انتصار أكتوبر أبقى بطبل؟ هو فيه بيت فى مصر مفهوش شهيد مات فى حرب أكتوبر؟، أيوه أنا طبال لأعمامى اللى ماتوا فى الحرب؟".

واستنكر "الجخ"، فى حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية النهار one، من يتطاول على بطولات القوات المسلحة وتحويلها لهزيمة، مضيفًا "إحنا أخدنا طابا من إسرائيل بالجزمة".

وأهدى الجخ الجيش المصرى قصيدة أخرى بعنوان "عبروا الرجال القنال"، وحملت كلماتها :"عبروا الرجال القنال والنصر مش ساهل .. والدم على الرمل سال والغالية تستاهل .. عبروا الرجال صايمين حالفين يمين النصر .. وحياة صلاح الدين لمصلى فيكى العصر .. أما اليهود مجانين ملقوش مكان غير مصر .. اتظبطوا ظبطه تماما والعلقة كانت موت .. وأهو طلعوا بس كلام إعلام وكدب وزيف .. لما انتو رجالة بنيتوا ليه بارليف".