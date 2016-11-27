رئيس الأركان الإيراني:إيران قد تنشئ قواعد بحرية في اليمن أو سوريا

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري في تصريحات نُشرت يوم الأحد إن إيران قد تسعى لإقامة قواعد بحرية في اليمن أو سوريا مستقبلا.

ومن المرجح أن تثير تصريحات باقري قلق السعودية وحلفائها لأنها تثير احتمالات ترسيخ موطئ قدم بعيد لإيران قد يكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية من التكنولوجيا النووية.

وبحسب رويترز نقلت صحيفة شرق الإيرانية اليومية عن باقري قوله “نحتاج لقواعد بعيدة ومن الممكن في يوم ما أن يكون لنا قواعد على سواحل اليمن أو سوريا أو قواعد على جزر أو (قواعد) عائمة.”

وأضاف في حديثه أثناء اجتماع لقادة البحرية “هل امتلاك قواعد بعيدة أقل من التكنولوجيا النووية؟ أقول إنه أهم بعشرات المرات.”

وفي توبيخ نادر لإيران انتقد مسؤول حوثي تصريحات باقري وحث طهران على أن تقرأ عن تاريخ المحاولات الفاشلة لاحتلال اليمن.