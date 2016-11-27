"تموين الدقهلية" تضبط سيارة محملة بقمح مخلوط برمال

الدقهلية ـ محمد حيزة

أوقفت مديرية التموين بالدقهلية، سيارة تريلا رقم ٢٤٤٤٤ نقل منوفية، محملة بالقمح المخلوط بالرمل، وجارى حصر الملكية المضبوطة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية، ضد المنبع.

وكان مواطنون بمحافظة الدقهلية، شكوا من وجود رمل وزلط، ومخلفات بناء في الخبز البلدي المدعم، في مدينة بلقاس، وجمصة، وبني عبيد، وتقدموا بشكاوى ضد المخابز، وتم تشكيل فريق بحث، من مديرية التموين بالدقهلية، والفريق المعاون لمحافظ الدقهلية، وتم إيقاف السيارة.

وقال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المديرية ليست مسئولة عن اختيار منبع توريد القمح، ونحن نتسلم القمح من شون خارج المحافظة، حيث أن رصيد المحافظة أوشك على الإنتهاء، وأخطرت مديرية التموين الوزارة بالأمر، وسنبدأ من غد استلام القمح من شونة النجاح بالمنوفية.

وكان موظف بالأوقاف حرر محضرا ضد مخبز بلدى مدعم بناحية مركز بلقاس والمطحن الذى يورد له الدقيق، بعد تضرره وإصابته بالتهابات بالمعدة نتيجة سوء حال الخبز.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتقدم حمادة أحمد جمعة 36 سنة موظف بالأوقاف مقيم قرية أبو راشد التابعة لمركز بلقاس، بتحرير المحضر رقم 12805 لسنة 2016 إدارى المركز، اتهم فيه مخبز الشلطيطة والمطحن الذى يورد له الدقيق، بالتسبب فى إصابته بالتهابات فى المعدة، ورش حصوات بالحالب نتيجة خلط الدقيق بالرمل.