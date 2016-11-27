سقوط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للتحالف العربي قرب مطار عدن

قالت مصادر وسكان محليون إن طائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوات التحالف العربي سقطت مساء يوم الأحد قرب مطار عدن الدولي شرق المدينة الواقعة جنوب اليمن.

وبحسب رويترز ذكر السكان أن الطائرة الصغيرة التي يعتقد أنها أصيبت بعطل فني سقطت فوق منزل بمنطقة العريش. وقال السكان إن المنزل أصيب بأضرار طفيفة ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وهرعت قوات خاصة من قوة حماية المطار إلى المنطقة لانتشال حطام الطائرة ومنعت المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو التقاط صور.

يأتي سقوط طائرة الاستطلاع بعد يوم من وصول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن في زيارة هي الأولى له منذ عام والثانية بعد تحرير المدينة من المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في يوليو 2015.

وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس آذار عام 2015 في محاولة لاستعادة سلطة حكومة الرئيس هادي.

ويسيطر المقاتلون الحوثيون على العاصمة صنعاء وأغلب محافظات الشمال بينما تسيطر قوات الرئيس هادي على أغلب محافظات الجنوب ومحافظة مأرب الشمالية الغنية بالنفط والغاز.