6 علامات تظهر على جسمك تؤكد حاجتك لتناول الكثير من الماء

كتبت رانيا سعد الدين

على الرغم من أن الجسم يتكون من نسبة عالية من الماء ،إلا أن جميع العمليات الحيوية التى يقوم بها يومياً تحتاج إلى المزيد من الماء حتى تكون بالكفاءة المطلوبة ، إذ تنصح أغلب الدراسات بتناول الفرد 3 لترات من الماء بمعدل كوب كل ساعة، وحسب موقع " healthycures" فإن هناك 6 علامات عند ظهورها على الجسم فهى دليل قاطع على أن الجسم يحتاج إلى تناول كميات عالية من الماء النقى.

1- تحول لون البول إلى الداكن

غالباً ما يكون أولى العلامات، أن يتحول لون البول من الأصفر الفاتح، إلى اللون الداكن وهذا دليل إلى أن الكلى أصبحت تنتج نفايات تحتوى على مواد عالية التركيز من السموم، وهنا يجب تدارك ذلك بتناول أكوب إضافية من الماء.

2- قلة التبول

التبول من 6 إلى7 مرات خلال فترة 24 ساعة، أمر طبيعى، ولكن فى حال عدم شرب كمية ماء مناسبة، يحتفظ الجسم بالماء كمحاولة للاحتفاظ بالسوائل قدر الإمكان لمنع الجفاف.

3- الإمساك المزمن

الجفاف هو أهم الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الإمساك، ولكن فى حال وجود كمية كافية من الماء فى الأمعاء الغليظة يجعل الفضلات تخرج بسهولة وبشكل دورى، ولمنع حدوث الإمساك يتم تناول كميات كبيرة من الماء مع الألياف الطبيعية الموجودة فى الفواكة والخضروات.

4- البشرة الجافة وظهور التجاعيد

تعتمد معظم النساء على استعمال الكريمات المرطبة للحفاظ على أجسامهن ناعمة ولينة، ولكن بتناول الماء النقى يصبح الجلد صحيا ومتماسكا، ولا تظهر عليه التجاعيد.

5- الشعور الدائم بالجوع

أحيانًا لا يستطيع الجسم التميز بين الجوع والعطش، فيكون الحل للفرد باللجوء إلى تناول الطعام مما يسبب فى زيادة الوزن، ولكن بشرب الماء بشكل دورى يفقد الجسم المزيد من السعرات الحرارية ولا يشعر بالجوع.

6- ضعف الجهاز المناعى

جفاف الجسم يزيد من تركيز السموم فى الدم، مما يضعف جهاز المناعة، وعند ترطيب الجسم بشكل مثالى يساعد ذلك على رفع كفاءة إنتاج كرات الدم البيضاء التى تحافظ على سلامة الجسم وتصد عنه الأمراض.

من جانبه أكد الدكتور وائل صفوت أخصائى الباطنة أن جسم الأنسان يحتوى على 70% من الماء مما يجعل وجود الماء بنسبة كبيرة ضرورة للقيام بكثير من العمليات الحيوية، وعلى العكس إذا قلت هذه النسبة فهذا يشكل خطورة على حيوية على الجسم وأدائه الوظيفى، فدائما الفرد الذى يتناول الماء بمكيات وافرة على مدار اليوم تكون نسبة الأنزيمات والهرمونات لدية منضبطة، كما أن عملية الهضم تكون فى أفضل حالاتها.

وأضاف الدكتور وائل صفوت مع قدوم فصل الشتاء يعزف الأغلبية عن تناول الماء بحجة عدم الشعور بالعطش إلا أن الحقيقة تقول إن الفرد الذى يتناول الماء بكثرة يجعل جسمه فى حالة التخلص من السموم والفضلات بصورة أفضل ، ولا توجد محاذير لتناول الماء بأى كمية إلا المياه المقطرة فهى لا تحتوى على المعادن الطبيعية ولا تفيد الجسم.