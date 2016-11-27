تأييد تغريم «تهانى الجبالى» 15 ألف جنيه فى تهمة سب رجل أعمال

مراسل «ONA»

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، الأحد، برفض الاستئناف المقدم من المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وتأييد تغريمها 15 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف رجل الأعمال “محمود صبري” واتهامه أنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت.

وقال صبري، في دعواه رقم 719 لسنة 2015، إنه فوجئ أثناء مشاهدة برنامج العاشرة مساءًا المذاع على قناة دريم، للإعلامي وائل الإبراشي، أن المستشارة تهاني الجبالي عرضت صورة له مع عدة أشخاص وأشارت إليه وقالت «إنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الكويت».

وأضاف صبري، ” إن المستشارة تهاني الجبالي اتهمتني بتمويل جماعة الإخوان بالكويت، علنًا على الهواء، مما أثر على عملي وتسبب في خسائر مادية لي، وهذا الاتهام باطل ولا صحة له”.