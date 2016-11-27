أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كاتب ليبى: الدينار الليبي خسر ما يقرب من 75%من قيمته

Google+ Print
كاتب ليبى: الدينار الليبي خسر ما يقرب من 75%من قيمته كاتب ليبى: الدينار الليبي خسر ما يقرب من 75%من قيمته

الكاتب الصحفي الليبي، عبد الباسط بن هامل

قال الكاتب الصحفي الليبي، عبد الباسط بن هامل، إن دعوات العصيان المدني في شوارع ليبيا خرجت لإيصال رسالة “معينة” لكل الحكومات الثلاث المتنازع على شرعيتها بأنّ الأوضاع الحالية لا تطاق، لافتًا إلى أن هذا العصيان لم يُحسب على أي حكومة أو تيار سياسي بعينه، وإنّما تفاعلٌ شعبيٌ فقط بين النشطاء والصحفيين.

وأضاف بن هامل، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي مُحمد عبد الله، أن الأوضاع الاقتصادية في كل المدن الليبية، لاسيما طرابلس أصبحت “خانقة”، مشددًا على أن الدينار الليبي خسر ما يقرب من 75% من قيمته، مع ارتفاع نسبة التضخم لما يقرب من 30%، وكذلك ارتفاع المواد الغذائية، ونقص السيولة المالية.

وأكد بن هامل أن البنوك تعاني نقص السيولة المالية “الحادة”، ولم يعد بالمستشفيات أدوية كافية، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية في طرابلس تكمن من الناحية الأمنية، إذ إن هناك عمليات خطف وقتل وابتزاز وكلها مشكلات عديدة لم يتم حلها منذ فترة طويلة.

وأوضح بن هامل أنه لا يُوجد سلطة مُوحدة على مصرف ليبيا المركزي، مشددًا على أن كل التعهدات لحل الأزمة الاقتصادية لم تجدي نفعًا، وبالتالي ستذهب ليبيا إلى الهاوية، ما لم يَجد الجميع حلأ لتلك الأزمة الحيوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم