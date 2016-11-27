محمد بن زايد يشهد مع دوق يورك إطلاق مسابقة "روج مشروعك في القصر"

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الأمير أندرو دوق يورك اليوم في أبوظبي إطلاق النسخة الإماراتية من مسابقة "روج مشروعك في القصر- الإمارات" بعد أن تم اختيار صندوق خليفة لتطوير المشاريع ليكون الشريك الاستراتيجي لهذه المسابقة العالمية في منطقة الخليج العربي.

وتهدف مبادرة "روج مشروعك في القصر" التي اطلقها الامير اندرو في المملكة المتحدة في العام 2014 إلى تمكين المتأهلين من رواد اعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها سواء كانت مالية أو تسويقية أو ادارية أو تطويرية وغيرها أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة وذلك ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اننا نرحب بمثل هذه المبادرات النوعية والخلاقة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز إمكانيات وقدرات رائد العمل وتتيح له فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية المرموقة في مختلف المجالات موجها الشكر للامير أندرو دوق يورك على طرح هذه المبادرة.

> من جهته قال دوق يورك إنه لشرف عظيم أن نتعاون مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصندوق خليفة لتطوير المشاريع لجلب مبادرة "روج مشروعك في القصر" إلى أبوظبي ودول الخليج العربية بصفة عامة.

واضاف ان المبادرة بدأت في المملكة المتحدة في العام 2014 لتشجيع ودعم رواد الأعمال وريادة الأعمال بصفة عامة ..وقد توسعت خلال السنتين الماضيتين لتدعم 240 مشروعا وتساهم في خلق ما يقارب 700 فرصة عمل وما يفوق 250 مليون جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي.

واشار الى أن الطلب لدعم التواصل الدولي من قبل رواد الأعمال البريطانيين والمشاريع مازال يتطور مما يجعلني الآن قادرا على تطوير المبادرة وجلب "روج مشروعك في القصر" التي تعتبر علامة فريدة إلى الشرق الأوسط مؤكدا ان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشاركه نفس الاهتمام لدعم ريادة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول الخليج العربية بصفة عامة.

واضاف ان هذا البرنامج سيمكن رواد الأعمال الخليجيين من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي يمكننا توفيرها لهم ..وإنني أتمنى لرواد الأعمال المحتملين في دول الخليج العربية حظا وافرا للترشح وتقديم طلباتهم ليكونوا جزءا من مبادرة اعرض في القصر.

من جانبه قال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إننا نفخر باختيار صندوق خليفة ليكون شريكا استراتيجيا لهذه المبادرة النوعية والمميزة ..معربا عن استعداد الصندوق لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانجاح هذه المسابقة في دورتها الاولى في ابوظبي.

واوضح ان الصندوق تمكن خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق انجازات مهمة في مجال بث روح ريادة الاعمال وتشجيع مختلف فئات المجتمع على الابداع والابتكار وذلك عبر العديد من البرامج التي تم طرحها أو رعايتها منذ تدشين خدمات الصندوق في العام 2007.

وأكد ان الصندوق الذي نظم اكثر من 507 دورات تدريبية استفاد منها نحو 7600 مواطن ومواطنة سيواصل مساعيه لنشر ثقافة ريادة الاعمال عبر دعم الفعاليات والانشطة الهادفة الى تشجيع المواطنين على الابداع والتميز ..مشيرا الى ان "اعرض في القصر" من الفعاليات التي حققت نجاحا ملفتا منذ اطلاقها في العام 2014.

واشار النويس إلى ان صندوق خليفة سيفتح في الربع الاول من العام المقبل باب تلقي الطلبات والترشيحات للمشاريع الابتكارية المميزة حيث سيتم تصنيفها وفقا لاحتياجاتها لتخضع للتقييم الاولي.

واضاف انه سيتم تنظيم دورة تدريبية متقدمة في أبوظبي للمتأهلين من اصحاب المشاريع يتم تنظيمها بالتعاون بين صندوق خليفة ومكتب دوق يورك ليتم بعد ذلك بدء المنافسات للتاهل النهائي.

واوضح النويس أن المتأهلين سيقومون بعرض مشاريعهم في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة مع مجموعة من رواد الاعمال من مختلف دول العالم حيث سيتواصلون مع عدد من الخبراء والمستشارين وسيتلقون النصائح في مختلف مجالات مختلفة.

يشار الى أن اكثر من 1800 متسابق شاركوا في هذه المسابقة فيما تشير الاحصاءات الى ان المشاريع المشاركة في مبادرة إعرض في القصر ساهمت بتوفير اكثر من 700 وظيفة في المملكة المتحدة.