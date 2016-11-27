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الحكومة السودانية: الحركات المتمردة ترفض استئناف مفاوضات السلام

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الحكومة السودانية: الحركات المتمردة ترفض استئناف مفاوضات السلام الحكومة السودانية: الحركات المتمردة ترفض استئناف مفاوضات السلام

عمر البشير، الرئيس السودانى
>_ أرشيفية

ذكرت السودانية أن الحركات المتمردة رفضت استئناف عملية التفاوض لحل القضايا العالقة بمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وقال رئيس وفد الحكومة في مفاوضات دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح اليوم الأحد، إن الحكومة أكدت استعدادها لاستئناف المفاوضات، إلا أن الحركات المتمردة لا زالت تماطل وترفض التفاوض، مؤكدا أن وثيقة الدوحة للسلام هي المرجع للتفاوض مع حركات دارفور، مشددا على تمسك الحكومة بعدم توقيع أية اتفاقيات لوقف العدائيات مع حركات دارفور، إلا بعد تحديد هذه الحركات لمواقع وجود قواتها.

وكانت الحكومة السودانية قد حمّلت الحركات المتمردة مسؤولية فشل مفاوضات أديس أبابا الأخيرة، وأكدت أن هنالك قضايا رئيسية ومركزية لا يمكن تجاوزها ولا سبيل إلا الاتفاق حولها.

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