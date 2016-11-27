رئيس جامعة بني سويف يطالب بتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الإرهاب

مراسل «ONA»

أدان مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة ورئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، الحادث الإرهابي لمجندين كمين الغاز بقرية السبيل بمدخل بالعريش، والذي وقع يوم الخميس الماضي أثر هجوم مجموعة مسلحة من “العناصر الإرهابية” لأحد نقاط التأمين بشمال سيناء، مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، والذي أسفر عن استشهاد 11 من أبناء القوات المسلحة.

وطالب رئيس الجامعة، بضرورة تبنى المبادرة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتشكيل إتحاد عالمي لمكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”، وتقديم الدعم للدول التي تخوض حروبًا ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية مهما كانت مسمياتها.

وأشار لطفي، إلي ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجناة، مشيرًا إلى أنه أصبح يقينًا أن دماء أبنائنا الذكية سوف يتم القصاص العادل ممن سفكها، وتريد مثل هذه العمليات الإرهابية عرقلة مسيرة الوطن نحو التنمية وزعزعة استقرار أمن وسلامة البلاد.

وأعرب رئيس المركز المصري لمكافحة الإرهاب، عن خالص تعازيه لأسرة الشهداء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإجرامي الآثم، سائلًا المولى عز وجل أن يحمي مصرنا الحبيبة من كل مكروه، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية بما تحمله من غدر وخسة لن تثني.