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ورورد من المجوهرات ستأسرك بجمال تصاميمها!

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الأحد 27-11-2016 17:25

لطالما شكلت الطبيعة، وبشكل خاص الورود بأشكالها وألونها المختلفة، مصدر وحي لمعظم الفنانين في مختلف المجالات، وبشكل خاص لمصمّمي المجوهرات، الذين، وفي كل مجموعة يقدمونها، نلاحظ تصاميم خلّابة مستوحاة من الورود على العقود، والأساور، والخواتم والأقراط أيضاً.
ومن ضمن دور المجوهرات التي استوحت مجموعاتها من الورود هذا الموسم دار "بولغاري" Bulgari ضمن مجموعة"ايتاليان غاردنز" Italian Gardens وقد استخدمت تصاميم الورود المتفتحة بألوان مختلفة، وأيضاً دار "شوبارد"Chopard ضمن مجموعتي "غرين كاربت" Green Carpet، و"ريد كاربت" Red Carpet وقد ارتكزت بكشل أساسي على الماس وعلى بريقه الذي يحبس الأنفاس.
وكانت الورود أيضاً مصدر وحي دار "ديور" Dior fine Jewelry ضمن مجموعة "غرانفيل" Granville، ودار "كارتيه" Cartier ضمن مجموعة "اتورديسان" Etourdissant، ودار "شوميه" Chaumet ضمن مجموعة "هورتينسيا"Hortensia.
اختاري من هذه المجموعات الرائعة، التي استوحتها دور المجوهرات العالمية من تصاميم الورود، قطعة المجموهرات الفريدة التي ترغبين بتزيين إطلالاتك الفاخرة بها.

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سيدتي