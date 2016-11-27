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القبض على شخصين لإتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

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القبض على شخصين لإتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالجيزة القبض على شخصين لإتهامهما بالتنقيب عن الآثار بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث السياحة والاثار بالجيزة القبض على عاملين لإتهامهما بالتنقيب عن الاثار بمنطقة سقارة.

وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة تفيد قيام المدعو محمد ف ا ب 35 عامل  ومقيم ميت رهينة مركز البدرشين، بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل مسكنه، وباجراء التحريات السرية بمعرفة المقدم عمر رسلان رئيس مباحث سقارة أكد صحة المعلومات.

وتم استئذان النيابة العامة وتمكن النقيب بهاء فوزى من ضبط المتهم وآخر معه أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المسكن وقيامهما بحفر بئر بقطر 2 متر وعمق 6 متر وتم ضبط ألادوات المستخدمة في الحفر، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

 


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