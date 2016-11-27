محكمة الأسرة تتسلم تقرير الحكمين فى دعوى خلع «زينة» من أحمد عز 22 يناير

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل دعوى خلع الفنانة زينة من أحمد عز، لجلسة 22 يناير، لحين تسلم تقرير الحكمين عن أسباب الشقاق والخلاف بين الفنانين ومحاولة الصلح بينهما.

يذكر أن معتز الدكر محامي الفنانة زينة، قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.

وقال محامى الفنانة زينة في صحيفة دعوى الخلع التي قدمها اليوم إلى محكمة أسرة مدينة نصر إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر فى دعوى إثبات النسب رقم 539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع اعماﻻً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001.