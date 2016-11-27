القبض على عاطل بحوزته حشيش بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث السياحة والآثار بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كونه مطلوبا على ذمة 4 قضايا بالمنطقة الأثرية بالهرم.

تمكن، اليوم الأحد، العقيد وليد الشرقاوى رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، والمقدم طارق عقل معاون المباحث من ضبط "خالد.م.م" 30 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا، وسبق ضبطه فى قضيتى مخدرات، وتم إخطار اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والآثار، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.