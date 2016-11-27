15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والتعدين.. والقائم يحرم أجاى من التسجيل

كتب رمضان حسن

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والنصر للتعدين المُقامة حالياً باستاد أسوان في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامي وعلى معلول وسعد الدين سمير وأحمد حجازى ومحمد هانى وحسام عاشور وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وجونيور أجاى وعمرو جمال.

بداية هجومية من الأهلي حامل اللقب الذى بادر بالغزو المبكر عن طريق الأجناب وانطلاقات مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وجونيور أجاي ، وأهدر السعيد كرة خطرة في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية مرت بجوار قائم أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 11 حرم القائم، النيجيري جونيور أجاي من إحراز هدف التقدم للفريق الأحمر بعد أن تسلم اللاعب الكرة وسددها قوية لتصطدم بالقائم وينجح دفاع التعدين في إخراجها.