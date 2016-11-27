"جنح شبرا الخيمة" تعاقب ولى أمر تلميذة بالحبس سنة مع الإيقاف لضربه مدرس

القليوبية – محمد قاسم

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة بمعاقبة ولى أمر تلميذة بمدرسة زوسر الابتدائية بالحبس سنة مع الإيقاف لاتهامه بالاعتداء بالضرب على مدرس، بسبب نهرالأخير ابنته بفناء المدرسة.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بقيام "أحمد . ع" محاسب، بالتعدى بالضرب على "إسلام م" مدرس داخل المدرسة، بعد مشادة بينهما بسبب قيام المدرس بنهر ابنته "حبيبة" بالصف الثالث الابتدائى أمام زملائها بفناء المدرسة.

وبانتقال ضباط مباحث القسم، تبين إصابة المدرس بجروح وسحجات متفرقة بأنحاء جسده، وتم ضبط ولى أمر التلميذة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضرا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهم 4 أيام.

ووجه له تهمة التعدى بالضرب وإحداث إصابة موظف أثناء تأدية عمله، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وتمت إحالته للمحكمة فأصدرت حكمها السابق.