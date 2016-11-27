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التحالف الدولي يدمر مواقع لداعش في الأنبار ونينوى

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التحالف الدولي يدمر مواقع لداعش في الأنبار ونينوى التحالف الدولي يدمر مواقع لداعش في الأنبار ونينوى

ضربات جوية- أرشيفية

دمرت طائرات التحالف الدولي استنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن موقعا لتفخيخ وتدريع السيارات وتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة في قضاء (راوه) غربي الأنبار.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها اليوم الأحد أن طيران التحالف قصف أيضا ورشة لتصنيع العبوات الناسفة في قرية (بكي قوت) في قضاء تلعفر غرب الموصل مركز محافظة نينوي شمال غربي العراق.

وعلى صعيد آخر .. التقى الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية الفريق البحري محمد جواد اليوم مع وفد أوكراني يترأسه النائب الأول لسكرتارية مجلس الدفاع والأمن الوطني أوليج فيكترفيج بحضور السفير والملحق العسكري الأوكرانيين لدى بغداد تم خلاله مناقشة آفاق التعاون في مجالات التسليح والتدريب وسبل تطوير السلاح البحري العراقي.

أ ش أ

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