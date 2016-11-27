علامات الذكاء وفقاً للدراسات العلمية؟

كل أم تطمح بان يكون طفلها حاد الذكاء، ولكن هنالك علامات تدل أن طفلك ذكي. جمعنا لك هذه المعلومات التي ستنبهك للتعرف على ذكاء طفلك من ولادته إلى عمر 10 سنوات وفقاً للدراسات العلمية الحديثة. اليك هذه الدلائل:



- المولود الحديث: وزن المولود

نشرت دراسة في الصحيفة الطبية البريطانية شملت أكثر من 3000 مولود، أظهرت أن المواليد الأثقل وزناً تكون نسبة ذكائهم أكثر من غيرهم.

- سنة وسنتان: اللغة

الصحيفة العلمية لتطور الطفل، أصدرت دراسة أفادت أن الأطفال بعمر سنة وسنتين تكون درجة ذكائهم اعلى نسبة من غيرهم إن كان بإمكانهم فهم والتحدث بلغة ثانية. فلا تترددي بالتحدث مع طفلك بلغتين فهذا يحفز من عمل الدماغ وينمّي الذكاء.

- 3 سنوات: طول القامة

الأطفال الأكثر طولاً من أقرانهم تكون درجة ذكائهم أعلى، وفقاً لدراسة قام بها مكتب الأبحاث الاقتصادية الأمريكية.

- 4 سنوات: موهبة الرسم

دراسة بريطانية من كنكز كولج في لندن، أفادت أن الأطفال في هذا العمر الذين لديهم مواهب فنية في الرسم وباستطاعتهم رسم صورة لشخص قريبة من الواقع، درجة ذكائهم اعلى من غيرهم.

- 5 سنوات: الكذب

دراسة كندية شملت 1200 طفل كشفت أن الأطفال الذين لديهم القدرة على الكذب من هذه العمر يكون ذكائهم اعلى مستوى من غيرهم. والسبب يعود أن عملية الكذب تحتاج لحبكة قد تكون معقدة بعض الشيء والطفل الذي يتمكن من هذا يتميز بذكاء أكبر من غيره.

- 6 سنوات: العزف على آلة موسيقية

العزف على آلة موسيقية يساعد في دعم الذكاء العاطفي للطفل في هذه العمر، هذا ما أثبتته دراسة علمية حديثة.

- 7 سنوات: القراءة

الأطفال الذين تكون قدرتهم على القراءة أكبر من المعدل الطبيعي في هذا العمر، تكون نسبة ذكاءهم أكبر، وفقا لدراسة أجرتها جامعة ادنبره الإسكوتلندية.

- 8 سنوات: حب السهر

هل يحب طفلك السهر ويتحجج كلما حان وقت النوم؟ وفقاً لدراسة قامت بها مدرسة الاقتصاد البريطانية، أن الأطفال الذين يحبون السهر قد يكونوا أكثر ذكاء من أقرانهم.

- 9 سنوات: الفطور الصحي

إذا كان طفلك يتناول فطوراً صحياً في هذا العمر، ستكون احتمالية إحرازه لنتائج دراسية فوق المعدل الطبيعي مضاعفة، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة كاردف.

- 10 سنوات: يحب الحوار الجيد

وفقاً لجمعية (منسا) البريطانية فان الطفل في عمر العشر سنوات الذي يستمتع بحوار جيد، يصنع لنفسه قوانيناً مختلفة للألعاب المعروفة وكذلك يمل من التعامل مع الأطفال الآخرين، هذه الأمور تعتبر من سمات الذكاء للطفل في هذه المرحلة.