بالصور.. «الصحفيين» تطالب إدارة «المصري اليوم» بالالتزام بتعهداتها مع المعتصمين

تضامنت نقابة الصحفيين، مع معتصمي المصري اليوم، وأصدرت بيان اليوم الأحد، تناشد فيه إدارة جريدة المصري بتنفيذ الاتفاق بعودة الزملاء إلي العمل مرة أخرى بما يحافظ على سير العمل بالجريدة وعلاقات الزمالة.

وأكدت النقابة ان لجوء الزملاء للاعتصام بمقر الجريدة جاء بعد إخطارات وبعد مماطة الإدارة أكثر من مرة في تنفيذ تعهداتها مع النقابة والزملاء، كما تؤكد النقابة على حرصها على بقاء جريدة المصري اليوم كمنبر حر ، وتطالبها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه وعودة الزملاء.