شعبة جديدة للغة الفرنسية بحقوق جامعة بني سويف

مراسل«ONA»

التقى الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، مع إدارة المركز الثقافى الفرنسى لمناقشة البدء في إجراءات إنشاء شعبة للغة الفرنسية بكلية الحقوق بالتعاون مع الهيئات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة، أن شعبة اللغة الفرنسية الجديدة بكلية الحقوق ستُقدم خدمة تعليمية متميزه خاصة وأن الشعبة تضم نخبة من الأساتذة المتميزين الحاصلين على الدكتوارة من جامعات فرنسية، موضحًا أن الجامعة أستعانت ببعض الجامعات الفرنسية العريقة فى جلب المقرارات الدراسية للقسم، بإستثناء بعض المواد التى يتعين أن تكون الدراسة بها باللغة العربية، مشيرًا إلى أن مصروفات الدراسة سوف تكون بنفس قيمة مصروفات الدراسة الخاصة بشعبة اللغة الانجليزية بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اهتمام الجامعة بالتوسع فى أفتتاح الشعب باللغات المختلفة يأتى فى إطار اهتمام الجامعة باللغات بإعتبارها المفتاح الأساسي لتواصل البشر مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والثقافات والأبحاث العلمية، وينعكس إيجابياً فى أرتفاع تصنيف الجامعة ويضعها فى مصاف الجامعات العالمية.

وذكر رئيس الجامعة الأجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع وتضمنت.

عقد دورة مكثفة لتعليم اللغة الفرنسية للطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الحقوق بمقر كلية الحقوق، بدءًا من الأول من ديسمبر سنة 2016 بتأهيل الطلاب للانتظام في الدراسة باللغة الفرنسية.

عقد أول امتحان للطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم اللغة الفنرسية بكلية الحقوق خلال الأسبوع الأخير من يناير سنة 2016.

بدء الدراسة في القسم الفرنسي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ويتحمل الطالب بالمواد الواجب تدريسها باللغة الفرنسية دون التزام بمواعيد الامتحانات المعتادة للقسمين العربي والإنجليزي، حيث تستمر الدراسة حتى نهاية شهر يوليو سنة 2017م.

فتح باب التحويل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم الفرنسي بطريق النقل إلى الفرقة الثانية من القسمين العربي والإنجليزي، بشرط اجتياز أمتحان مؤهل للدراسة باللغة الفرنسية والتحمل بما لم يدرسه من مواد باللغة الفرنسية.

كما سيتم الاستعانة بمن يحضر من الأستاذة الفرنسيين للتدريس في الجامعات الأربعة التي لديها أقسام للتدريس باللغة الفرنسية.

الاستعانة بأساتذة الكلية الحاصلين على درجة الدكتوراة من فرنسا في التدريس، وسد حاجة الكلية في تدريس باقي المواد من الحاصلين على درجة الدكتوراة من فرنسا من غير أعضاء هيئة التدريس بالكلية.