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وزير خارجية الأوروجواي يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

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وزير خارجية الأوروجواي يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين وزير خارجية الأوروجواي يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

مطار-القاهرة-الدولي أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي “رودولفو نين نوفوا” وزير خارجية أوروجواي، قادما من باريس في زيارة لمصر تستغرق يومين  يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح ، وذلك في إطار جولة بالشرق الأوسط له تشمل إلى جانب كل من إسرائيل وفلسطين، كما يلتقي وزير خارجية أورجواي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين، ويعقد مباحثات مهمة مع وزير الخارجية سامح شكري.

تتناول هذه اللقاءات سبل تنميه العلاقات الثنائية بين مصر وأورجواي، سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

تشهد هذه الزيارة التوقيع علي اتفاقيه تعاون جمركي بين البلدين، والتي ستدعم التعاون التجاري بين مصر وأورجواي، إحدى الدول المؤسسة لتجمع الميركسور في منطقة أمريكا اللاتينية.

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