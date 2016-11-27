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الإنتاج الحربى يتقدم على طلائع الجيش 3/1

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الإنتاج الحربى يتقدم على طلائع الجيش 3/1 الإنتاج الحربى يتقدم على طلائع الجيش 3/1

>كتب هيثم عويس

استطاع فريق الإنتاج الحربى التقدم على طلائع الجيش بنتيجة 3/1، فى المباراة المقامة بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فعاليات الأسبوع الحادى عشر للدورى.

وقد أحرز صلاح أمين الهدف الثالث للإنتاج الحربى فى الدقيقة 33 من عمر الشوط الثانى، وترتد الكرة ليحتسب حكم اللقاء أحمد الغندور ركلة جزاء لطلائع الجيش يتصدى لها أحمد عيد عبد الملك ويضعها على يمين عامر عامر حارس مرمى الإنتاج.

وكان أحمد مجدى قد أحرز الهدف الأول لإنتاج الحربى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف الأثيوبى أوميد أوكرى الهدف الثانى فى الدقيقة 51.


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