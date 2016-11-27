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عادل وعضل وباسم على خارج القائمة النهائية للأهلى أمام التعدين

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عادل وعضل وباسم على خارج القائمة النهائية للأهلى أمام التعدين عادل وعضل وباسم على خارج القائمة النهائية للأهلى أمام التعدين

>كتب رمضان حسن

استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري ثلاثي الفريق أحمد عادل عبد المنعم وباسم علي ومحمد حسين عضل من قائمة الـ18 التي تخوض مباراة النصر للتعدين بعد قليل في الجولة الحادية عشرة للدوري.

ويجلس علي دكة البدلاء كل من، محمد الشناوي، وحسين السيد، ومحمد نجيب، ووليد سليمان، ومروان محسن، وميدو جابر، وأكرم توفيق.

واختار البدري 11 لاعبا أساسيا لهذه المواجهة هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول - سعد الدين سمير - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور - كريم نيدفيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا - جونيور أجاي - عمرو جمال


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