أخبار عاجلة

8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
8 الصبح - المخرج طارق العريان يكشف عن موعد عرض فيلم "الخلية" للفنان أحمد عز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإنتاج الحربى يهزم طلائع الجيش 1/3

Google+ Print
الإنتاج الحربى يهزم طلائع الجيش 1/3 الإنتاج الحربى يهزم طلائع الجيش 1/3

>كتب - هيثم عويس

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا غاليا على طلائع الجيش بنتيجة 1/3 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الأسبوع الحادى عشر للدورى . 

تقدم أحمد مجدى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ، وأضاف الأثيوبى أوميد أوكرى الهدف الثانى فى الدقيقة 51 ، واختتم صلاح أمين أهداف الإنتاج فى الدقيقة 78 من عمر اللقاء ، بينما أحرز أحمد عيد عبد الملك الهدف الوحيد لطلائع الجيش فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء احتسبها أحمد الغندور لصالح الفريق العسكرى . 

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 9 نقاط فى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 16 نقطة ومازال فى المركز الثامن بجدول الترتيب .

جاءت المباراة مفتوحة من جانب الفريقين وأن غلب إصرار لاعبو الإنتاج الحربى على حصد الثلاث نقاط للخروج من النفق المظلم الذى وضعوا أنفسهم فيه بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها الفريق الأسبوع الماضى من طنطا بهدف نظيف . 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365