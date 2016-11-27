133 مصابا واحتراق مئات المنازل في إسرائيل

أسفرت الحرائق التي اجتاحت إسرائيل على مدار خمسة أيام عن إصابة 133 شخصا على الأقل واحتراق مئات المنازل بالكامل أو بصورة جعلت منها غير صالحة للسكن ، إضافة إلى التهام النيران لآلاف الدونمات من الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن منظمة “نجمة داوود الحمراء” لخدمات الإسعاف بأن من بين المصابين ال133 ، الذين تلقوا العلاج من قبل المنظمة جراء تعرضهم لإصابات ناتجة عن الحرائق ، شخصا واحدا وُصفت حالته بالخطيرة وثلاثة آخرين حالتهم متوسطة..مشيرة إلى أن 50 شخصا ذهبوا إلى المستشفيات بأنفسهم جراء استنشاقهم للدخان، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم اعتقال 35 شخصا على الأقل معظمهم من الفلسطينيين بشبهة الحرق المتعمد أو التحريض.

وتعتبر حيفا هي أكثر المدن المتضررة من الحرائق حيث دُمر فيها 527 منزلا بالكامل ، بحسب أرقام نشرها موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية ، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن أكثر من 400 منزل اعتبرت غير صالحة للسكن في المدينة الشمالية، لافتة إلى أن 1700 شخص من سكان حيفا كانوا غير قادرين على العودة لمنازلهم ليلة السبت لأنها لم تعد صالحة للسكن.

وبدا من أمس السبت أن معظم الحرائق – التي يُعتقد بأن جزءا منها كان مفتعلا – قد خمدت لكن الطقس الجاف والرياح العاتية لعبت دورا رئيسيا في انتشار الحرائق ولا يُتوقع سقوط أمطار إلا بعد بضعة أيام.

واعتُبرت جهود مكافحة الحرائق من بين أصعب العلميات التي قامت بها فرق مكافحة الحرائق في إسرائيل حيث كافح حوالي 2000 رجل إطفاء النيران ، ومنذ يوم الخميس عمل الكثير منهم في نوبات مرهقة استمرت لـ 24 ساعة إلى جانب 450 جنديا من قيادة الجبهة الداخلية التابع للجيش الإسرائيلي و69 رجل إطفاء من قبرص.

وقامت 14 طائرة من سرب مكافحة الحرائق الإسرائيلي بمساعدة 15 طائرة إضافية على الأقل أرسلتها 10 بلدان بتنفيذ 480 طلعة جوية، وانضمت طائرة سوبرتانكر الأمريكية إلى جهود مكافحة الحرائق بعد وصولها السبت ونفذت طلعات جوية فوق قرية نطف التعاونية في تلال القدس لضمان عدم تجدد الحرائق هناك.

أ ش أ