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وزير خارجية أوروجواى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى وسامح شكرى

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وزير خارجية أوروجواى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى وسامح شكرى وزير خارجية أوروجواى يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى وسامح شكرى

>كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، وزير خارجية أوروجواى "رودولفو نين نوفوا" قادما من باريس فى زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار جولة شرق أوسطية له تشمل إلى جانب كل من إسرائيل وفلسطين.

يلتقى وزير خارجية أورجواى خلال زيارته لمصر مع عددا من كبار المسئولين ويعقد مباحثات مهمة مع وزير الخارجية سامح شكرى.

وتتناول هذه اللقاءات سبل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأورجواى سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.

وستشهد هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون جمركى بين البلدين، والتى ستدعم التعاون التجارى بين مصر وأورجواى إحدى الدول المؤسسة لتجمع الميركسور فى منطقة أمريكا اللاتينية.


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