محلل سياسي سوادني لـ«ONA»: دعوات العصيان المدني في البلاد تطور في عمل المعارضة

كتب – مصطفى حمزة

قال فيصل محمد صالح الصحفي السوداني إن دعوات العصيان المدني في البلاد تعتبر تطور لافت في عمل المعارضة السودانية على عدة مستويات، مشيرًا إلى أن هذا أول عمل معارض يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وليس وسائل الأحزاب السياسية المعتادة، كما أنه من فعل مجموعات شبابية استخدمت «فيسبوك وواتس آب» ووسائل للحشد والتعبئة دون تعريف نفسهم بانتماءات سياسية محددة، وقد انضمت لهم كوادر الأحزاب السياسية بعد ذلك.

وأضاف صالح لـONA “من مشاهداتي استطيع القول بأن اليوم الاول كان ناجحا بدرجة كبيرة، فنسبة تنفيذ العصيان في الجامعات والمدارس لا يقل عن 90%، وفي شوارع العاصمة السودانية يمكن القول أن الحركة المعتادة صباح الأحد، أول ايام الاسبوع انخفضت بنسبة 50% تقريبا، وكذلك نسبة إغلاق المحلات التجارية والأسواق”.

وأكد صالح أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، لكن يمكن القول إن مجموعات المعارضة قد اختبرت قوتها في الشارع وخاضت تمرينا ناجحا قد يساعدها على مزيد من التصعيد والتنظيم في خطواتها المقبلة.