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الأمم المتحدة: عودة 27 ألف لاجئ سوداني إلى جنوب كردفان

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الأمم المتحدة: عودة 27 ألف لاجئ سوداني إلى جنوب كردفان الأمم المتحدة: عودة 27 ألف لاجئ سوداني إلى جنوب كردفان

الأمم المتحدة_أرشيفية

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ، عودة أكثر من 27 ألف لاجئ سوداني، من دولة جنوب السودان ، إلى ولاية جنوب كردفان ، بسبب اندلاع النزاع وانعدام الأمن الغذائي بالجنوب .

وأعرب المكتب ، في بيان له اليوم الأحد ، عن استيائه من عدم تمكن أفراده والشركاء الوصول إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال بجنوب كردفان ، لتقديم الدعم الإنساني والتحقق من حالات عودة اللاجئين السودانيين من دولة جنوب السودان.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، أن العائدين كانوا يقيمون بمعسكر إييدا، وتركزت أماكن عودتهم بالأجزاء الغربية والوسطى والشرقية من جبال النوبة بولاية جنوب كردفان ، بإعتبار أنها مناطق حدودية لدولة جنوب السودان، مؤكدا أن منسوبيهم لايستطيعون دخول هذه المناطق من أجل التحقق من وصول المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن معظم اللاجئين عادوا بعد انتهاء موسم الأمطار لذلك لن يتمكنوا من ممارسة الزراعة.

أ ش أ

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