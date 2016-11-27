«الحمامصى»: استعد لخوض تجربة السينما بعد نجاح الكبريت الأحمر

فور عرض مسلسه “الكبريت الأحمر”، يستعد الفنان الشاب محمد الحمامصى لانطلاقة جديدة فى عالم الفن، حيث يقرأ الحمامصى حاليًا عدة أعمال منها الدرامى ومنها السينمائى.

ويقول «الحمامصى»، إنه استفاد كثيرًا من المشاركة فى بطولة مسلسل “الكبريت الأحمر”، مشيرًا إلى أن العمل مع هذا الكم من النجوم المشاركين فى العمل أضاف له الكثير الخبرات الكثيرة فى حياتة العملية.

وأكد الحمامصى، أن شخصية النقيب «طارق»، التى جسدها فى العمل أرهقته كثيرًا، إلا أنه عشق الشخصية لما بها من تغيرات نفسية كثيرة، منها الدرامى ومنها الكوميدي، مضيفًا أنه بصدد المشاركة فى أول عمل سينمائى خلال مطلع العام القادم، ليبدأ مرحلة جديدة فى مسيرته الفنية.

وتابع الحمامصى، أن عرض “الكبريت الأحمر” خارج الموسم الرمضانى أعطى للعمل مساحة كبيرة للمشاهدة بعيدًا عن الزخم الدرامى فى شهر رمضان، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد وجود مواسم درامية خارج الشهر الكريم.

يذكر أن مسلسل الكبريت الأحمر يعرض حصريًاعلى قناة “ONE” الفضائية ، ويشارك فى بطولته كل من ” أحمد السعدنى ، داليا مصطفي، ريهام حجاج، هاني عادل، عبد العزيز مخيون، أحمد عبدلله محمود، ومن تأليف الدكتور.عصام الشماع وإخراج مشترك بين خيري بشارة، وسيف يوسف.