«الطب الشرعى»: زملاء مجدى مكين تعرضوا للاعتداء داخل قسم الشرطة

مراسل «ONA»

تسلمت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، تقريرًا من هيئة الطب الشرعى للمتهمين زملاء مجدى مكين الذى توفى داخل قسم شرطة الأميرية.

وأفاد التقرير، بوجود أثار تعرض زملاء مجدى مكين للضرب بالأيدى فى أماكن حساسه بجسدهم، وعدم استخدام الالات حادة أو عصى، والأعتداء من قبل أمناء الشرطة والضابط المتهم.

وقال مصدر قضائي، أن مصلحة الطب الشرعي، طلبت من النيابة أسبوعًا إضافيًا للانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للجثمان مجدى مكين.

تعود أحداث الواقعة، عند مرور قوة من مباحث قسم شرطة الأميرية تبين ارتباك 3 أشخاص يستقلون عربة كارو من أعلى كوبرى مسُطرد قاصدين الزاوية الحمراء محل إقامتهم، حيث قاموا بتغيير مسارهم ومرورهم بسرعة جنونية لتخطى القوة الأمنية، وأصابوا من يعترض طريقهم وبملاحقتهم تم ضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 شريطًا من الأقراص المخدرة.

واتخذت مباحث الأميرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتبين أن المتهمين هم “محسن.ن” متهم سابق اتهامه في قضية آداب عامة بقسم الزاوية، و”محمود.م صاحب عربة الكارو” و”مجدى.م” 51 سنة، سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم الزاوية، وأثناء التحقيق ومناقشة المتهمين سقط المتهم الثالث على الأرض وأثناء نقله للمستشفى، توفى إثر أزمة قلبية حادة أدت لوفاته في الحال.