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حجز صاحب مخزن يجمع السكر والزيت المدعم لبيعهما بالسوق السوداء بالقليوبية

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حجز صاحب مخزن يجمع السكر والزيت المدعم لبيعهما بالسوق السوداء بالقليوبية حجز صاحب مخزن يجمع السكر والزيت المدعم لبيعهما بالسوق السوداء بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

أمر رئيس نيابة مركز القناطر، بحجز صاحب مخزن لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامه بتجميع كميات من السكر والزيت لحجبها عن المواطنين وبيعها فى السوق السوداء .

وكانت تحريات مباحث أسفرت عن معلومات عن قيام "أحمد. س" صاحب مخزن بالقناطر الخيرية، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية " زيت- سكر" المدعم من قبل الدولة من أصحاب محلات التموين الذين يقومون بالتصرف فى تلك الحصص وعدم صرفها على مستحقى الدعم وبيعها لتجارالسوق السوداء بغرض الاستفادة من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلا الظروف الاقتصاديه التى تمر بها البلاد.

وقامت قوة كبيرة من رجال المباحث وبتفتيش المخزن تم ضبط 26 كرتونة زيت طعام بوزن 312 كجم خاص بوزارة التموين و157 رابطة سكر بإجمالى وزن 140. 3 طن سكر خاص بوزارة التموين وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة إحراز مواد تموينية بدون ترخيص.


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مصر 365

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