وزير الخارجية يستقبل المبعوث الفرنسي لعملية السلام‎

مراسل «ONA»

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، بيير فيمون المبعوث الفرنسي لعملية السلام، والذي يزور مصر حاليا في إطار جولة تشمل القاهرة والرياض والأردن، للتباحث حول كيفية دعم عملية السلام في الشرق الأوسط على ضوء التطورات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن المبعوث الفرنسي حرص على إحاطة وزير الخارجية بنتائج جولاته الخارجية بعدد من العواصم الهامة مؤخرًا، وذلك للتنسيق بشأن الإعداد للمؤتمر الدولي للسلام الذي دعت فرنسا إلى عقده قبل نهاية العام الجاري.

كما استعراض “فيمون”، المحددات والإطار العام للمؤتمر وأهدافه والمخرجات المتوقعة عنه وفقا للرؤية الفرنسية، فضلا عن الجوانب التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، والذي من المقرر ان يعقد على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح أبو زيد، إن الوزير شكري أكد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية والجهد الذي تبذله فرنسا لتحريك عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما نقل للمبعوث الفرنسي رؤية وتقييم مصر لسبل إنجاح المؤتمر، مؤكدًا على أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج تدفع عملية السلام إلى الأمام وترقى لمستوى هذا الحدث الهام.

وقد حرص المبعوث الفرنسي، على الاستماع إلى الرؤية المصرية لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام والدخول في المفاوضات، مؤكدًا على أهمية التشاور المستمر لضمان اتساق الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.