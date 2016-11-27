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البرلمان يوافق على تعديل القيد بسجل المستوردين مبدئيا

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البرلمان يوافق على تعديل القيد بسجل المستوردين مبدئيا البرلمان يوافق على تعديل القيد بسجل المستوردين مبدئيا

انعقاد مجلس النواب (أرشيفية)

وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومه بتعديل بعض احكام القانون رقم “121”لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين من حيث المبدأ.

ويوضح تقرير القانون أنه مضى على صدور قانون سجل المستوردين مايقارب 3 عقود، وكشف التطبيق العملى لاحكام هذا القانون وما واكبه من تغيرات كبيرة فى النشاط الاقتصادى وحجم السوق عن الحاجه الملحه لمراجعه احكامه.

ونص على ألا يقل عن 500 الف جنيه للشخص الطبيعى بدلا من 10 الاف جنيه كما كان فى القانون القديم و2 مليون جنيه لشركات الاشخاص ذات المسئوليه المحدوده بدلا من 15 الف جنيه .

كما تضمنت المذكرة الايضاحيه زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى الى 50 الف جنيه والى 200 الف جنيه مصرى للاشخاص الاعتبارية ومراجعه الرسوم التى يلزم سدادها للقيد بسجل المستوردين وبما يراعى اثر التضخم على تدنىقيم الرسوم المقرره فى القانون القائم وزيادتها بمتوسط 10 اضعاف.

وتحفظ عدد من النواب، على مشروع القانون كونه سيكون فى صالح كبار المستوردين ويقضى على الصغار.

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