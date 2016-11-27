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«محلب» يبحث مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات الثنائية

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«محلب» يبحث مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات الثنائية «محلب» يبحث مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات الثنائية

التقى المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس فيتنام تران داي كوانج على هامش القمة السادسة عشرة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بانتاناناريفو عاصمة مدغشقر حيث تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى محلب عددا من رؤساء الدول والحكومات على هامش القمة منهم رئيس سويسرا ورؤساء كوت ديفوار- السنغال ودولة سيشل.

واختتمت القمة السادسة عشر للمنظمة الدولية للفرانكوفونية بانتاناناريفو 2016 أعمالها اليوم باعتماد مشروع إعلان أنتاناناريفو بعنوان النمو المشترك والتنمية المسؤولة شروط للاستقرار فى العالم وقى الفضاء الفراكوفونى.

ويتناول الإعلان عددا من القضايا الدولية منها مكافحة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والعنف ضد المرأة ونشر ثقافة السلام.. كما تناول إشكاليات التنمية المستدامة والطاقة باعتبارها من أهم التحديات الحالية والمستقبلية.

وتضمن الإعلان كذلك فقرة حول الوضع فى الشرق الأوسط تناولت جهود التسوية فى الشرق الأوسط وتحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين مع التأكيد على مرجعيات عملية السلام كما تضمنت الفقرة الإشارة الى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

كما اعتمدت القمة عددا من القرارات متعلقة بمكافحة التطرف العنيف والمياه والسلم والأمن والطاقة النظيفة والمستدامة فى افريقيا والتعليم الفنى والاستثمار فى الصحة وتعزيز حوار الثقافات وسلامة الطرق.

كما تم التوافق خلال القمة على استضافة ارمينيا القمة القادمة فى 2018 وان تستضيف تونس قمة عام 2020.

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