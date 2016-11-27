الطيران المدني: تأجيل مهرجان البالون للحفاظ على سمعة البلاد وعدم توافر الأمان

أعلنت وزارة الطيران المدني أن قرار تأجيل مهرجان البالون، والذي كان مقرر إقامته بمدينة الأقصر في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر القادم، بسبب سوء إدارة نادى الطيران المصري للحدث، وعدم الالتزام بالمتطلبات الفنية والأمنية وهى الخاصة بالسلامة الجوية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، تم تقديم أكبر دعم ممكن لإقامة هذا المهرجان، وقد عانت الوزارة من التخبط الواضح فى القرارات وتضارب المعلومات التى قدمها أعضاء مجلس إدارة النادى خلال الأشهر الماضية، ولكن فى ظل استمرار هذا التخبط وعدم الوضوح ، بالإضافة إلى عدم استيفاء المتطلبات الفنية والأمنية وتلك الخاصة بالسلامة الجوية، والتى قد تؤدى إلى أضرار جسيمة تضر بسمعة الدولة فى حال عدم الالتزام بها بشكل صحيح مع ضيق الوقت.

أعتمد شريف فتحي وزير الطيران المدني قرار اللجنة بتأجيل المهرجان، لحين الانتهاء من تنفيذ المتطلبات بشكل صحيح وكامل، حيث أنه لا يمكن المخاطرة باسم مصر فى هذه الأمور.

وقالت الوزارة، هناك معلومات مغلوطة يروجها أعضاء مجلس إدارة نادى الطيران المصري عبر الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعى، والتى من شأنها المتاجرة باسم تنشيط السياحة، ومحاولة إبراز المهرجان على أنه حدث دولى، تشترك فيه الدول وليس هواه الطيران “الأفراد”، ظنًا أن ذلك سوف يعفي مجلس إدارة نادى الطيران المصري من مسئولية سوء إدارة هذا الحدث وقرار التأجيل.

وأضافت أن اللجنة التي شكلها وزير الطيران المدني، وهى تضم عناصر فنية وقانونية ومالية برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني، وذلك للوقوف على اخر المستجدات والتطورات فى إقامة المهرجان وبحضور مجلس إدارة نادى الطيران المصري، أفادت اللجنة بعد الاجتماع أن نادى الطيران المصري لم يلتزم بالمتطلبات الفنية والأمنية وتلك الخاصة بالسلامة الجوية التى حددتها سلطة الطيران المدني من قبل، وأن الوقت غير كافى لاستيفاء هذه المتطلبات بالشكل الصحيح الآمن .

وأشارت الوزارة، إلي أنها قدمت كل أوجه الدعم من مبالغ مالية ومخاطبة وزارة الدفاع، بالإضافة إلي قيام صندوق دعم وتطوير الطيران المدني والذى وافق على دعم النادى بمبلغ مليون جنيه لشراء البالون، بالإضافة إلي موافقة الوزارة على شحن البالونات المشاركة في المهرجان على رحلات مصر للطيران من جميع محطاتها بدون مقابل، و الموافقة على منح تذاكر طيران مجانية لصالح المهرجان، والموافقة على قيام شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بتوفير الدعاية والمطبوعات الورقية والزي الخاص بالمنظمين للمهرجان.

كما أشارت الوزارة، أنه تم عقد اجتماعات عديدة بين مجلس إدارة نادى الطيران المصري وفريق العمل الذى شكله وزير الطيران المدني، لدعم المهرجان وفى كل اجتماع كان ممثلى النادى يقدمون معلومات متضاربة حول تطورات العمل فى تنظيم المهرجان وأعداد المشاركين فيه ، حيث أفادوا فى البداية أن عدد المشاركين “90″ بالون من “45″ جنسية ، وقالوا فى الاجتماع الأخير منذ أسبوع أن عدد المشاركين الذين سجلوا “16)” بالون فقط ، وقد تم وصول عدد “2″ بالون فقط بقرية البضائع بمصر الطيران حتى تاريخه.