أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 27/11/2016.. توجيه رساله للأجانب

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي كان أبرزها رفض زيادة بدل السكن للأجانب عن 6 آلاف جنيه.

رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري بقاء أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق والمعار إلى مصر المقاصة ضمن صفوف الفريق الفيومى لموسم إضافى على سبيل الإعارة.

اعتذر النادى الأهلي رسميًا عن المشاركة فى دورة البحرين الودية، المقرر لها يناير المقبل بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه عن صفوف الفريق خلال الفترة التى ستُقام فيها الدورة.

زار وفد من النادى الأهلى، صباح اليوم الأحد، مركز القلب بأسوان على هامش تواجد الفريق فى المدينة، استعدادًا لمواجهة النصر للتعدين مساء اليوم، ضمن الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

قال المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي، إن زيارة وفد من النادى لمقر مركز القلب العالمى بمحافظة أسوان لحظة لا تنسى، وإن لقاء الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى ومؤسس المركز شرف كبير فى حد ذاته، نظرًا للقيمة الكبيرة والمكانة العالية التى يتمتع بها يعقوب باعتباره واحدا من الذين ساهموا فى تطور جراحات القلب فى العالم.

تعاقد النادى الأهلي مع الأمريكى واين أرنولد لتدعيم صفوف فريق السلة (رجال) بقيادة طارق خيرى، ليكون الأمريكى الثانى الذى يستعين به الأهلى خلال بطولة أفريقيا، التى ينظمها ويستضيفها النادى من 7 إلى 16 ديسمبر المقبل، حيث سبق للقلعة الحمراء التعاقد مع الأمريكى ماركيث كامينجز لتدعيم صفوف الفريق.

رفض النادى الأهلى طلب الثلاثى المحترف بالفريق بزيادة "بدل السكن"، وأكد مسئولو القلعة الحمراء التزامهم بالمبلغ المُتفق عليه مع هؤلاء اللاعبين عند التعاقد معهم وقيمته 6 آلاف جنيه شهرياً.