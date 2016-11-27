مدرب الإسماعيلى: لاعبو الدراويش تخاذلوا أمام طنطا

كتبت نانسى القاضى

أعرب أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى، عن حزنه الشديد بعد تعادل فريقه المخيب للآمال أمام طنطا ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة الدورى العام ، محملا اللاعبين المسئولية لخروج اللقاء بهذه النتيجة، بسبب تخاذلهم.

قال خضر إنه حذر اللاعبين أكثر من مرة من التهاون أمام طنطا لأنه يلعب على تأمين دفاعاته أمام الأندية الكبيرة وهو ما حدث في مباراتيه أمام الأهلى والزمالك، مشيرا إلى أن فريقه كانت أمامه فرصة الفوز بعدما أهدى شكرى نجيب هدفا محققا في الشوط الأول بخلاف تسديدة إبراهيم حسن في الشوط الثانى.

عبر خضر عن حزنه لطرد شكرى نجيب خلال اللقاء واستكمال المباراة بـ10 لاعبين أن طرد مهاجمه جاء بسبب التقصير وقلة خبراته.

وطالب خضر إدارة ناديه بضرورة إنهاء التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر من أجل مساعدة الدراويش على احراز الأهداف، كاشفا أن التعادل مع طنطا يعيد للأذهان نفس التخاذل في مباراة الدراويش أمام النصر للتعدين والفريق كان سيئا في أدائه.