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محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء قطر

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 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم .. معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير داخلية دولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له.

وتبادل سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. الحديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات في إطار التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوصول إلى الأهداف الوطنية المشتركة لشعوب دول المجلس.

حضر اللقاء .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير خارجية قطر وسعادة صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر وسعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.

وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد وصل إلى البلاد في وقت سابق صباح اليوم وكان في استقباله في مطار دبي الدولي .. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش إضافة إلى سعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.

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