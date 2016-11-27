بالفيديو.. «طبيب ليبي» يرصد تفاصيل معاناة الأطباء في مناطق الصراعات

قال أحد أفراد الطواقم الطبية في ليبيا واستشاري أمراض النساء، غازي إبراهيم، أنّ غياب الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين ساهم في تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أنّ الطبيب يبقى بين دوامة القيام بعمله الإنساني، وأنْ يبقى مستمرًا على قيد الحياة، موضحًا أنّه: “يعمل في ليبيا منذ أكثر من 4 أعوام، في الوقت الذي ازداد فيه الوضع الأمني تأزمًا خلال المرحلة الحالية عن عام 2012.

وأوضح إبراهيم، أن الأطباء في ميادين القتال يُعانون من أوضاع صعبة، وتحديدًا في إيجاد الأدوية والمواد الطبية لعدم توافرها، لاسيما مع غياب المؤسسات.

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