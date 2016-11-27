نشرة ONA| “القرموطي” في النيابة غدًا.. 11 قناة فضائية تنتظر البث.. خلافات نضال الأحمدية مع طوني وأصالة

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يُدلي الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج” مانشيت القرموطي” على شاشة العاصمة 2، بأقواله، أمام مكتب النائب العام، بالرحاب في القاهرة الجديدة، على خلفية تصريحات الدكتورة منى مينا بشأن استخدام السرنجة لأكثر من مرة داخل المستشفيات..للمزيد

رصدت وكالةONA ،11 قناة فضائية لازالت بقائمة انتظار البث، فالبعض ينتظر إجراءات الدمج، وقنوات أخرى ستعلن عن انطلاقها مع بداية العام المقبل، وقنوات تواجه مصير مجهول لايوجد حولها أي تفاصيل أو معلومات بشأن موعد بثها..للمزيد

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> حصلت ONA على كواليس الحلقة التي سجلتها الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج ” فحص شامل” على قناة الحياة، مع الإعلامية نضال الأحمدية..للمزيد

في حلقه جديدة ومميزة من برنامج “ضربة حظ” يحل مطرب الزمن الجميل “محمد الحلو ” ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي، مساء الثلاثاء المقبل على شاشة تلفزيون الحياة..للمزيد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة سي بي سي، اليوم الأحد، الكاتب عبد الرحيم علي، وذلك في تمام التاسعة مساءً..للمزيد

يحل الفنان يوري مرقدي، الليلة، ضيفًا على برنامج «شارع شريف» من تقديم الإعلامي شريف مدكور، على قناة CBC سفرة..للمزيد