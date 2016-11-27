بالصور.. ضبط ٢٠٠ كيلو دواجن محقونة بالمياه لغش المواطنين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنّت الأجهزة الرقابية بمديرية ومباحث التموين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حملة مكبرة للتفتيش على محال الدواجن بسوق "ستوتة" الكائن بحى العرب.

وأسفرت الحملة، التى قادها مجدى الخضر وكيل مديرية التنوين والتجارة الداخلية ببورسعيد، والعميد محمد المحروقى رئيس مباحث التموين، وشارك بها الرائد محمد سعد، عن ضبط ٢٠٠ كيلو جرام من الدواجن المحقونة بالمياه لغش الزبائن بزيادة وزنها باثنين من المحال بالسوق.

وقد تم القبض على أصحاب المحلات والمسئولين بها، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، مع التحفظ على الدواجن المضبوطة.